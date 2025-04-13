Британія призупиняє дію деяких імпортних тарифів, щоб допомогти бізнесу пережити торговельну війну Трампа

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер призупиняє дію тарифів на десятки товарів, щоб підтримати компанії, які постраждали від торговельної війни Трампа.
Про це повідомило The Telegraph.
У межах масштабного державного втручання, спрямованого на підтримку британських компаній будуть знижені до нуля на два роки мита на 89 товарів — від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків — до липня 2027 року.
Інші заходи включають збільшення обсягу державних кредитів, які надаються постраждалим компаніям.
Алюмінієві колеса та комплектуючі для акумуляторів електромобілів будуть серед товарів, на які будуть знижені тарифи, щоб скоротити витрати британського бізнесу.
Уряд стверджує, що цей привід заощадить підприємствам 17 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, заощадження, за його словами, зрештою можуть бути передані споживачам.
Серед товарів, на які тарифи будуть знижені до нуля, — сироп агави, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосова олія. Фірмам, що імпортують фанеру та пластмаси, також будуть знижені мита, щоб послабити тиск на будівельну галузь.
Товари, що ввозяться до Великої Британії і вже мають право на пільговий режим, наприклад, в рамках угод про вільну торгівлю, не постраждають.
Уряд вже пом'якшив заборону на продаж бензинових і дизельних автомобілів із 2030 року, щоб полегшити навантаження на британські компанії після того, як Трамп націлився на автомобільну промисловість.
Товари, які, як правило, не виготовляються в США, будуть виключені з 10-відсоткового загального податку на Великобританію та інших торгових партнерів, а також 125-відсоткового мита на імпорт з Китаю.
- 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
- Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
- Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- Держави-члени Європейського Союзу збираються проголосувати наступної середи 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.
- Китай закликав США негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.