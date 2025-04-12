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Трамп заявив, що США не братимуть участь у саміті G20 у Південній Африці через “геноцид білих фермерів”

Президент США зазначив, що медіа замовчують ситуацію в Південній Африці, де, як стверджує Трамп, забирають землю у білих фермерів, а потім вбивають їх і їхні сім'ї.

Трамп заявив, що США не братимуть участь у саміті G20 у Південній Африці через “геноцид білих фермерів”
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не братимуть участь у саміті G20 у Південній Африці через “геноцид білих фермерів”. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли головною темою мало б бути конфіскація землі та геноцид? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх і їхні сім'ї. ЗМІ відмовляються повідомляти про це. Сполучені Штати зупинили всі внески до Південної Африки. Чи це місце, де ми хочемо бути на G20? Я так не думаю!” – написав Трамп. 

Зазначимо, що саміт G20 має вперше пройти на африканському континенті, а саме – у Йоганнесбурзі з 22 по 23 листопада 2025 року.

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