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Зеленський ввів у дію санкції проти Арбузова, Клюєва та Поліщука

Також під санкції потрапила акціонерка IBOX банку Альона Шевцова.

Зеленський ввів у дію санкції проти Арбузова, Клюєва та Поліщука
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альони Шевцової.

Відповідний указ №231/2025 оприлюднили на сайті Президента.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Санкції запроваджені проти посадовців часів президентства Віктора Януковича - колишнього голови Національного банку України та експершого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова, а також експершого віцепрем'єра, колишнього секретаря РНБО та ексглави Адміністрації Президента Андрія Клюєва.

Фото: скріншот

Сергій Арбузов — колишній український економіст, банкір, фінансист, підприємець, проросійський політик та державний діяч. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра України (з 28 січня по 27 лютого 2014 року), перший віцепрем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова (2012-2014), голова Національного банку України (2010-2013).

Під час подій Євромайдану втік з України. З 22 квітня 2014 року перебуває у розшуку МВС як підозрюваний за ст. 191, ч. 5 КК України – "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах чи організованою групою".

Сергій Клюєв — народний депутат України IV-VIII скликань, брат політика та бізнесмена Андрія Клюєва. Український політик та підприємець.

Віктор Поліщук — український підприємець, власник мереж електроніки "Технополіс" і "Ельдорадо", БЦ "Гулівер" у Києві, "Банку Михайлівського", будівельних компаній.

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