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У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію

Початок будівництва стартував у 2019 році.

У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію
СЕС у Чорнобилі
Фото: Міндовкілля

За підтримки Іспанії у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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За словами очільниці Міндовкілля Світлани Гринчук, реалізація проєкту вартістю понад 30 млн грн стартувала у 2019 році. Через російське вторгнення роботи довелося зупинити, а відновили їх восени 2024-го.

«Сьогодні сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під’єднана до об’єднаної енергосистеми України. Це – 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тис. кв. м», - сказала Гринчук. 

Міністерка зазначила, що Іспанія стала ключовим фінансовим партнером у створенні нової сонячної станції. «Будівництво відбулося за кошти, які було виділено Урядом Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу», - додала Гринчук.

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