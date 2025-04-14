Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСвіт

Bloomberg: наступний раунд ядерних переговорів США та Ірану пройде в Римі

Імовірно, сторони зустрінуться у суботу. 

Bloomberg: наступний раунд ядерних переговорів США та Ірану пройде в Римі
Фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

США та Іран збираються зустрітися в Римі для наступного раунду ядерних переговорів. Імовірно, зустріч відбудеться у суботу. 

Про це виданню Bloomberg розповіли люди, знайомі із цим питанням.

Переговори мають збігтися з візитом до Італії віце-президента США Дж. Д. Венса, хоча незрозуміло, чи братиме він у них участь.

Як Іран, так і США назвали попередню зустріч у столиці Оману Маскаті конструктивною. Тоді сторони домовилися зустрітися через тиждень на знак послаблення напруги після місяців ескалації риторики та погроз Трампа розбомбити Іран, якщо він не погодиться на угоду.

Італія довгий час була посередницею у справах Близького Сходу і підтримувала добрі відносини з Іраном, Ізраїлем та арабськими країнами, а також США. Минулого року тут відбулася зустріч офіційних осіб Єгипту, Ізраїлю, Катару та США для переговорів щодо припинення вогню в Газі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні збирається зустрітися з Дональдом Трампом у США в четвер, щоб обговорити питання торгівлі та безпеки. Вона також розмовлятиме з Джей Ді Венсом у Римі в п’ятницю, безпосередньо перед переговорами між США та Іраном.

  • Раніше Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило нові санкції проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. До санкційного списку потрапили організації, які причетні до закупівлі і виробництва важливих технологій для іранської ядерної програми.
  • В 2018 році, після повідомлень про численні порушення боку іранців, Штати розірвали угоду і вжили проти Ірану санкцій. Іран повідомив про повний вихід з договору в 2020 році. 
  • За даними медіа, в березні Трамп дав два місяці на розробку нової ядерної угоди з Іраном. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies