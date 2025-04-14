Bloomberg: наступний раунд ядерних переговорів США та Ірану пройде в Римі

США та Іран збираються зустрітися в Римі для наступного раунду ядерних переговорів. Імовірно, зустріч відбудеться у суботу.

Про це виданню Bloomberg розповіли люди, знайомі із цим питанням.

Переговори мають збігтися з візитом до Італії віце-президента США Дж. Д. Венса, хоча незрозуміло, чи братиме він у них участь.

Як Іран, так і США назвали попередню зустріч у столиці Оману Маскаті конструктивною. Тоді сторони домовилися зустрітися через тиждень на знак послаблення напруги після місяців ескалації риторики та погроз Трампа розбомбити Іран, якщо він не погодиться на угоду.

Італія довгий час була посередницею у справах Близького Сходу і підтримувала добрі відносини з Іраном, Ізраїлем та арабськими країнами, а також США. Минулого року тут відбулася зустріч офіційних осіб Єгипту, Ізраїлю, Катару та США для переговорів щодо припинення вогню в Газі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні збирається зустрітися з Дональдом Трампом у США в четвер, щоб обговорити питання торгівлі та безпеки. Вона також розмовлятиме з Джей Ді Венсом у Римі в п’ятницю, безпосередньо перед переговорами між США та Іраном.