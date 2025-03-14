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Reuters: РФ ризикує потрапити під нові санкції, якщо не погодиться на перемир'я

У разі, якщо РФ відмовиться від припинення вогню, проти неї застосують нові санкції.

Reuters: РФ ризикує потрапити під нові санкції, якщо не погодиться на перемир'я
Путін у Кремлі, 15 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Країни G7 застерегли Росію щодо нових санкцій у разі, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні. 

Про це йдеться в остаточному проєкті заяви країн G7, з яким ознайомився Reuters.

"Країни G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуючись", — йдеться у спільній заяві країн "Групи семи".

Проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, має бути затверджений міністрами, заявили представники G7.

Країни "Великої сімки" наполягають, що необхідно вжити надійних заходів безпеки, щоб гарантувати здатність України стримувати та захищатися від подальшої російської агресії. Там додали, що будь-яке припинення вогню має бути реальним.

  • Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. 
  • Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.
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