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Євро і ринки ЄС почали зростати на тлі повідомлень про консенсус Мерца і "зелених"

наступив імовірний канцлер ФРН хотів домовитися з чинним парламентом стосовно фінансування. 

Сьогодні державні облігації єврозони, акції і євро різко зросли на тлі повідомлень про досягнення угоди стосовно державного боргу Німеччини. Про це повідомляє The Guardian

Dax – найважливіший фондовий індекс ФРН – підскочив на 1,8 %. Ринки Італії і Франції зросли на 1,3 % і 1,1 %  відповідно, а британський FTSE 100 – на 0,6 % або 55 пунктів. 

Євро зріс на 0,4 %. 

Фрідріх Мерц хоче, щоб німецький парламент перед завершенням повноважень погодив 500 млрд євро для фонду, а також зміни в правилах запозичень – відомі як Schuldenbremse, або боргове гальмо – для стимулювання економічного зростання та збільшення витрат на оборону в найбільшій економіці Європи.

Політик, чиї консерватори перемогли на національних виборах минулого місяця, намагається отримати кошти до того, як новий парламент запрацює 25 березня, де вони ризикують бути заблокованими розширеним контингентом ультраправих і ультралівих законодавців.

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