Алжир попросив 12 співробітників французького посольства залишити країну

Це було пов'язано з обвинуваченням трьох алжирців у Франції, яких звинувачують у причетності до минулорічного викрадення 41-річного Аміра Бухорса, критика уряду Алжиру, заявили у французькому МЗС.

Міністр закордонних справ Франції заявив, що Алжир попросив 12 співробітників французького посольства покинути країну протягом 48 годин, пише BBC.

Жан-Ноель Барро додав, що це було пов'язано з обвинуваченням трьох алжирців у Франції, один з яких є консульським працівником.

Їх звинувачують у причетності до минулорічного викрадення 41-річного Аміра Бухорса, критика уряду Алжиру з великою аудиторією в соціальних мережах, який, як повідомляється, отримав притулок у Франції в 2023 році.

Барро закликав Алжир “відмовитися” від висилки та заявив, що Франція готова “негайно відреагувати”, якщо вони підуть.

Бухорс, також відомий як Амір ДЗ, живе у Франції з 2016 року. За словами його адвоката Еріка Плув'є, його викрали в квітні 2024 року в південному передмісті Парижа і звільнили наступного дня.

Плув'є сказав AFP, що Бухорс був “об'єктом двох серйозних атак: одна у 2022 році, а друга ‒ увечері 29 квітня 2024 року”. Французькі ЗМІ повідомили, що “фальшиві поліцейські” силою посадили його в машину з проблисковим маячком, а наступного дня відпустили без пояснення причин.

Алжир видав дев'ять міжнародних ордерів на його арешт, звинувачуючи в шахрайстві та зв'язках з терористичними організаціями.

Бухорс заперечує звинувачення. У 2022 році французькі суди відмовили йому в екстрадиції. Цей випадок є останнім із все більшої кількості інцидентів, які загострили розбіжності між Францією та Алжиром. Серед них арешт і ув’язнення в Алжирі франко-алжирського письменника Буалема Сансаля, якого звинуватили в підриві територіальної цілісності Алжиру.

Алжир відкликав свого посла з Парижа минулого року після того, як Франція підтримала претензії Марокко на спірну територію Західної Сахари. Серед 12 французьких чиновників, яких попросили залишити в понеділок, є деякі члени міністерства внутрішніх справ Франції, повідомило AFP дипломатичне джерело.