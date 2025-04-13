Макрон відреагував на удар росіян по Сумах: Сьогодні очевидно, що Росія вирішила продовжувати війну. Потрібні рішучі заходи

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на трагедію в Сумах, де від ударів російських ракет загинули більше 30 людей, зокрема - двоє дітей. Він наголосив, що необхідно змусити Росію припинити вогонь.
"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в центр міста Суми в Україні, в результаті чого знову загинули десятки мирних жителів, в тому числі діти. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила її продовжувати. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента США Трампа", - написав Макрон у соцмережі Х.
Він наголосив, що ротрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь, і Франція невтомно працює над цим разом зі своїми партнерами.
"Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить опір - наша солідарність, наша повага, наша відданість", - додав Макрон.
- Сьогодні Росія завдала ракетного удару по місту Суми. Попередньо, загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
- Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що цинічний удар ворога у Вербну неділю є "абсолютним злом". Президент України Володимир Зеленський вимагає жорсткої реакції світу.
- Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни завдали удару у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв.
- ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ. Росіяни атакували Суми двома "Іскандерами" з Воронезького та Курського напрямків.