Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа: "Повністю придатний для виконання обов’язків"

Президент США схуд на 9 кілограмів відтоді, як медобстеження в 2020 році, показало, що його вага "межує з ожирінням".

Білий дім оприлюднив результати медичного обстеження президента президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP News.

На трьох сторінках висновків комплексного обстеження лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що президент "повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави".

Трамп схуд на 20 фунтів (9 кілограмів) відтоді, як медобстеження в 2020 році, показало, що його вага "межує з ожирінням".

Барбабелла зазначив, що Трамп залишається у «відмінному стані здоров'я» з «міцною серцевою, легеневою, неврологічною та загальною фізичною функцією».

Лікар також зазначив, що гарному самопочуттю сприяє "активний спосіб життя" Трампа.

14 червня Трампу виповниться 79 років.

Президент США пройшов щорічний медичний огляд 11 квітня у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Перше медобстеження Трамп пройшов у січні 2018 року, після виходу скандальної книги Майкла Вулфа "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа", в якій психічне здоров'я американського президента ставиться під сумнів.