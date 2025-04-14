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Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа: "Повністю придатний для виконання обов’язків"

Президент США схуд на 9 кілограмів відтоді, як медобстеження в 2020 році, показало, що його вага "межує з ожирінням". 

Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа: "Повністю придатний для виконання обов’язків"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Білий дім оприлюднив результати медичного обстеження президента президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє AP News.

На трьох сторінках висновків комплексного обстеження лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що президент "повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави". 

Трамп схуд на 20 фунтів (9 кілограмів) відтоді, як медобстеження в 2020 році, показало, що його вага "межує з ожирінням". 

Барбабелла зазначив, що Трамп залишається у «відмінному стані здоров'я» з «міцною серцевою, легеневою, неврологічною та загальною фізичною функцією».

Лікар також зазначив, що гарному самопочуттю сприяє "активний спосіб життя" Трампа. 

14 червня Трампу виповниться 79 років.

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