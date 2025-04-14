Сікорський: Угорщина не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина – єдина держава в Європейському Союзі, яка не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України.
Про це очільник польського МЗС сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 квітня, коментуючи перспективи запровадження чергового пакета санкцій проти Росії, пише LIGA.net.
"Путін говорить про мир, але бомбить мирних жителів, вбиває дітей. Жертва погоджується на припинення вогню, а він або загострює умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але, здається, не всі країни керуються такими принципами", – каже Сікорський.
Глава польської дипломатії вкотре звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру і дати згоду на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС.
"Але це все одно, що горохом кидатися об стінку", – констатував глава польської дипломатії.
- Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає перспективу вступу України до Європейського Союзу "величезною проблемою з широкими наслідками для безпеки, економіки та сільського господарства".
- Нещодавно Financial Times писав про те, що Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Союз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.
- Згодом видання Bloomberg зазначило, що Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян.