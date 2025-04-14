Сікорський: Угорщина не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України

Очільник польського МЗС звернувся до Угорщини зняти вето а виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина – єдина держава в Європейському Союзі, яка не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України.

Про це очільник польського МЗС сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 квітня, коментуючи перспективи запровадження чергового пакета санкцій проти Росії, пише LIGA.net.

"Путін говорить про мир, але бомбить мирних жителів, вбиває дітей. Жертва погоджується на припинення вогню, а він або загострює умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але, здається, не всі країни керуються такими принципами", – каже Сікорський.

Глава польської дипломатії вкотре звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру і дати згоду на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Але це все одно, що горохом кидатися об стінку", – констатував глава польської дипломатії.