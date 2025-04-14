Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСвіт

Сікорський: Угорщина не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України

Очільник польського МЗС звернувся до Угорщини зняти вето а виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру.

Сікорський: Угорщина не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина – єдина держава в Європейському Союзі, яка не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України. 

Про це очільник польського МЗС сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 квітня, коментуючи перспективи запровадження чергового пакета санкцій проти Росії, пише LIGA.net.

"Путін говорить про мир, але бомбить мирних жителів, вбиває дітей. Жертва погоджується на припинення вогню, а він або загострює умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але, здається, не всі країни керуються такими принципами", – каже Сікорський.

Глава польської дипломатії вкотре звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру і дати згоду на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Але це все одно, що горохом кидатися об стінку", – констатував глава польської дипломатії.

  • Очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що вважає перспективу вступу України до Європейського Союзу "величезною проблемою з широкими наслідками для безпеки, економіки та сільського господарства".
  • Нещодавно Financial Times писав про те, що Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2000 росіян, якщо Союз не зніме обмеження із російського олігарха Михайла Фрідмана.
  • Згодом видання Bloomberg зазначило, що Угорщина відмовилась від блокування розширення санкцій проти низки росіян.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies