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Адміністрація Трампа запропонувала майже вдвічі скоротити бюджет Держдепу

США планують припинити фінансування Організації Об'єднаних Націй, НАТО та 20 інших організацій.

Адміністрація Трампа запропонувала майже вдвічі скоротити бюджет Держдепу
Номінант на посаду Державного секретаря США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США запропонувала майже вдвічі скоротити бюджет Державного департаменту та програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це йдеться у внутрішньому меморандумі адміністрації, з яким ознайомилося видання The Washington Post

Згідно з пропозицією, загальний бюджет у розмірі 28,4 мільярда доларів на всю діяльність, що виконується Державним департаментом та USAID. Це на 27 мільярдів доларів і на 48% менше від фінансування, затвердженого Конгресом на 2025 рік.

Відповідно до запропонованого бюджету, передбачається, що USAID повністю стане частиною Державного департаменту. Гуманітарна допомога буде скорочена на 54%, тоді як глобальне фінансування охорони здоров'я скоротиться на 55%, йдеться в документі.

Найбільше США скоротять підтримку міжнародних організацій – майже на 90%. Фінансування Організації Об'єднаних Націй, НАТО та 20 інших організацій буде припинено, тоді як цільові внески для кількох організацій, включно з Міжнародним агентством з атомної енергетики та Міжнародним управлінням цивільної авіації, залишаться. 

Державний департамент, за інформацією The Washington Post, готує власний план скорочення, який передбачає звільнення десятків тисяч із 80 000 співробітників департаменту та закриття численних консульств і установ США.

Очікується, що остаточна бюджетна пропозиція буде представлена Конгресу наприкінці квітня. 

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що бюджет NASA на наступний фінансовий рік, який нині розробляють у Вашингтоні, передбачає скорочення вдвічі витрат на наукові програми.

На початку березня американські медіа повідомляли, що очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) США Ілон Маск та державний секретар Марко Рубіо посварилися на засіданні кабінету за особистої присутності президента Дональда Трампа. Маск нібито звинуватив очільника дипломатичного відомства в тому, що той “звільнив нуль працівників” і саботує кампанію з оптимізації державних витрат.

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