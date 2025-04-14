Каллас прокоментувала заяву Трампа про Суми: "Росія помилилася, коли напала на Україну"

Глава євродипломатії відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо обстрілу міста Суми. Очільниця Євродипломатії наголосила, РФ має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення в Україну було помилкою.

Про це на пресконференції заявила глава євродипломатії Кая Каллас, пише LIGA.net.

"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку. Але що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена", – заявила Каллас.

Кая Каллас запевнила, що союзники надалі підтримуватимуть Україну.

"Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", – підсумувала глава євродипломатії.