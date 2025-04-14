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Каллас прокоментувала заяву Трампа про Суми: "Росія помилилася, коли напала на Україну"

Каллас наголосила на продовженні підтримки України.

Каллас прокоментувала заяву Трампа про Суми: "Росія помилилася, коли напала на Україну"
Фото: EPA/UPG

Глава євродипломатії відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо обстрілу міста Суми. Очільниця Євродипломатії наголосила, РФ має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення в Україну було помилкою. 

Про це на пресконференції заявила глава євродипломатії Кая Каллас, пише LIGA.net.

"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку. Але що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена", – заявила Каллас.

Кая Каллас запевнила, що союзники надалі підтримуватимуть Україну.

"Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", – підсумувала глава євродипломатії.

  • Президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну перед тим, як домовлятися з росіянами про припинення вогню. 
  • Унаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
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