Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Полонені з КНР розповіли, що знають про Україну: "Тут багато гарних хлопців та дівчат, і Китай імпортує з України зерно"

Обидва запевняють, що не вбивали українців на фронті.

​Полонені з КНР розповіли, що знають про Україну: "Тут багато гарних хлопців та дівчат, і Китай імпортує з України зерно"
Пресконференція в Укрінформі
Фото: Укрінформ

Військовополонені-громадяни КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь запевняють, що жодного разу не вбивали українців на фронті, а першого українського військового побачили тоді, коли здавалися у полон. 

Про це вони розповіли на пресконференції в Укрінформі в Києві. 

"Ні, не вбивав... Місяць на полігоні, три дні на передовій і потім - полон.", - сказав Ван Гуанцзюнь про те, чи довелося йому вбивати українських воїнів

На запитання журналістки, що їм відомо про Україну вони відповіли, що "в Україні багато гарних хлопців та дівчат". Також один полонений сказав, що "Китай імпортує зерно з України, але імпорт зменшився після початку війни. 

Раніше Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь розповіли, що задоволені ставленням України і що куштували їжу з Макдональдсу.

  • Минулого тижня Україна показала світовій громадськості двох громадян Китаю, котрих Сили оборони захопили в полон у Донецькій області. Влада КНР офіційно спростувала участь своїх військових у війні на боці РФ, на весь світ нагадала своїм громадянам триматися подалі від зон бойових дій і про кримінальну відповідальність за військову службу в арміях інших країн.
  • Президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами китайських полонених і сказав, що українська влада точно знає про участь 150 громадян Китаю в бойових діях, але також відомо, що їх набагато більше. 
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про китайських «іхтамнєтів»".
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies