​Полонені з КНР розповіли, що знають про Україну: "Тут багато гарних хлопців та дівчат, і Китай імпортує з України зерно"

Обидва запевняють, що не вбивали українців на фронті.

Військовополонені-громадяни КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь запевняють, що жодного разу не вбивали українців на фронті, а першого українського військового побачили тоді, коли здавалися у полон.

Про це вони розповіли на пресконференції в Укрінформі в Києві.

"Ні, не вбивав... Місяць на полігоні, три дні на передовій і потім - полон.", - сказав Ван Гуанцзюнь про те, чи довелося йому вбивати українських воїнів

На запитання журналістки, що їм відомо про Україну вони відповіли, що "в Україні багато гарних хлопців та дівчат". Також один полонений сказав, що "Китай імпортує зерно з України, але імпорт зменшився після початку війни.

Раніше Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь розповіли, що задоволені ставленням України і що куштували їжу з Макдональдсу.