​Полонені з КНР розповіли, що знають про Україну: "Тут багато гарних хлопців та дівчат, і Китай імпортує з України зерно"

Військовополонені-громадяни КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь запевняють, що жодного разу не вбивали українців на фронті, а першого українського військового побачили тоді, коли здавалися у полон.
Про це вони розповіли на пресконференції в Укрінформі в Києві.
"Ні, не вбивав... Місяць на полігоні, три дні на передовій і потім - полон.", - сказав Ван Гуанцзюнь про те, чи довелося йому вбивати українських воїнів
На запитання журналістки, що їм відомо про Україну вони відповіли, що "в Україні багато гарних хлопців та дівчат". Також один полонений сказав, що "Китай імпортує зерно з України, але імпорт зменшився після початку війни.
Раніше Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь розповіли, що задоволені ставленням України і що куштували їжу з Макдональдсу.
- Минулого тижня Україна показала світовій громадськості двох громадян Китаю, котрих Сили оборони захопили в полон у Донецькій області. Влада КНР офіційно спростувала участь своїх військових у війні на боці РФ, на весь світ нагадала своїм громадянам триматися подалі від зон бойових дій і про кримінальну відповідальність за військову службу в арміях інших країн.
- Президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами китайських полонених і сказав, що українська влада точно знає про участь 150 громадян Китаю в бойових діях, але також відомо, що їх набагато більше.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про китайських «іхтамнєтів»".