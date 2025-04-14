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Полонені китайці задоволені ставленням України і розповіли, що куштували їжу з Макдональдсу

СБУ проводить із ними пресконференцію, аби продемонструвати світові, що на боці Росії воюють не тільки росіяни. 

Полонені китайці задоволені ставленням України і розповіли, що куштували їжу з Макдональдсу
Пресконференція в Укрінформі
Фото: Укрінформ

Двоє громадян КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь, взяті в полон на початку квітня на Донеччині, задоволені ставленням до них в Україні. Вони вважають, що їм "пощастило не тільки вижити, а й отримати нормальне ставлення в полоні".

Про це вони розповіли на пресконференції в Укрінформі.

Він зазначив, що військовополонені тримаються в належних умовах, пресконференція проводиться з їхньої згоди для того, аби продемонструвати світові, що на боці Росії воюють не тільки росіяни.

Обидва військовополонених заявили, що ставлення до них хороше, а Гуанцзюнь має "глибоке враження від українських військових". 

Ренбо своєю чергою сказав: "Нас перевезли в безпечне місце, до нас ставляться добре. Нам також влаштували їжу з Макдональдсу".

Обидва розповіли, що їхні родичи не знають, що вони в полоні, зв'язку з ними не було, а міжнародні організації їх не відвідували. Ренбо додав, що він готовий понести покарання за участь у війні, бо хоче повернутися додому.

8 квітня стало відомо, що українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. Це відбувалося в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на Курському напрямку. 

  • Громадяни Китаю, які зараз воюють проти України, почали надходити на службу до Росії ще в минулому році. За даними LB.ua, наданими розвідувальними службами, громадяни КНР почали прибувати до російських центрів підготовки переважно восени 2024. А контракти з російською армією вони укладали ще з весни 2024-го і навіть з літа 2023-го. 
  • Росія і раніше використовувала громадян інших держав у бойових діях. Переважно це представники бідних країн, які погоджувалися воювати за гроші або потрапляли на фронт обманом: їм обіцяли роботу в Росії. Були й іранські інструктори, що тренували росіян на дронах типу "шахед". Військових КНДР Росія застосовує саме як контингент, а не окремих завербованих громадян. 
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