Агенція оборонних закупівель: від початку року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників

Від початку цього року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників.
Про це повідомила Агенція оборонних закупівель.
За інформацією відомства, у 2025 році законтрактовано 1,52 млн. БпЛА.
«Це результат злагодженої роботи Агенція оборонних закупівель, Міністерство оборони України, Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine , виробників та всіх, хто щодня працює над тим, щоб безпілотники якнайшвидше потрапляли туди, де вони потрібні — на передову», - додали в АОЗ.
- Цього місяця Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва "Рарог-10".