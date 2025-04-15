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Агенція оборонних закупівель: від початку року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників

Цього року законтрактували 1,52 млн. БпЛА.

Агенція оборонних закупівель: від початку року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників
вітчизняний безпілотник «Хижий птах»
Фото: Міноборони

Від початку цього року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників.

Про це повідомила Агенція оборонних закупівель.

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За інформацією відомства, у 2025 році законтрактовано 1,52 млн. БпЛА.

«Це результат злагодженої роботи Агенція оборонних закупівель, Міністерство оборони України, Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine , виробників та всіх, хто щодня працює над тим, щоб безпілотники якнайшвидше потрапляли туди, де вони потрібні — на передову», - додали в АОЗ.

  • Цього місяця Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва "Рарог-10".
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