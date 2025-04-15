Агенція оборонних закупівель: від початку року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників

Від початку цього року на фронт поставили 420 тисяч безпілотників.

Про це повідомила Агенція оборонних закупівель.

За інформацією відомства, у 2025 році законтрактовано 1,52 млн. БпЛА.

«Це результат злагодженої роботи Агенція оборонних закупівель, Міністерство оборони України, Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine , виробників та всіх, хто щодня працює над тим, щоб безпілотники якнайшвидше потрапляли туди, де вони потрібні — на передову», - додали в АОЗ.