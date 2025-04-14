Китайські полонені запевняють, що не мають стосунку до уряду КНР і "потрапили в пастку" Росії

Військовополонені-громадяни КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь опинилися на війні в Україні, підписавши відповідні контракти в Росії. Вони заявили, що жодного стосунку до уряду Китаю не мають і кажуть, що "потрапили в пастку" Росії.
Про це вони розповіли на пресконференції в Укрінформі.
Полонені зазначили, що потрапили на війну через посередників, які пропонують підписати контракт.
Гуанцзюнь зокрема повідомив, що хотів займатися саме реабілітацією поранених. За його словами, він втратив роботу під час ковіду і таким чином вирішив знайти додатковий заробіток.
"Уряд попереджав, що громадянам Китаю не бажано їхати в місця, де йдуть бойові дії... Хотів бути медиком. Був поранений і здався", - сказав він.
Гуанцзюнь додав, що росіяни не сказали їм навіть, скільки грошей їм будуть виплачувати.
"Не варто цього робити. Все, що ми почули від росіян, неправда", - підкреслив він.
Ренбо розповів що він - із достатньо заможної сім'ї, а в Росію поїхав подорожувати. Він зазначив, що "не очікував, що опинюся на війні і майже нічого не знав про Україну".
Військовополонений додав, що спочатку відмовлявся від участі в бойових діях, а потім погодився. Він знову підкреслив, що не має мають жодного стосунку до уряду КНР.
Обидва полонені наголосили, що хочуть піти на обмін та повернутися до Китаю.
- Минулого тижня Україна показала світовій громадськості двох громадян Китаю, котрих Сили оборони захопили в полон у Донецькій області. Влада КНР офіційно спростувала участь своїх військових у війні на боці РФ, на весь світ нагадала своїм громадянам триматися подалі від зон бойових дій і про кримінальну відповідальність за військову службу в арміях інших країн.
- Президент Володимир Зеленський опублікував відео з допитами китайських полонених і сказав, що українська влада точно знає про участь 150 громадян Китаю в бойових діях, але також відомо, що їх набагато більше.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Про китайських «іхтамнєтів»".