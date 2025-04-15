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На Одещині чоловіки на гідроскутері перекинулися під час спроби незаконного перетину кордону

За такий "шлях" двоє чоловіків заплатили організатору по 7,5 тис доларів. 

На Одещині чоловіки на гідроскутері перекинулися під час спроби незаконного перетину кордону
Затримані нелегали і організатор виїзду
Фото: ДПСУ

Вночі прикордонники Подільського загону затримали трьох чоловіків, як намагалися Кучурганським лиманом намагалися потрапити у Молдову і опинилися у воді. 

Про це повідомили у ДПСУ.

Схему організував 38-річний уродженець Одещини, який нині проживає в Івано-Франківській області. Саме він через телеграм-канал знайшов своїх двох клієнтів. Охочі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону наперед сплатили йому по 7,5 тис доларів.

За цю суму організатор знайшов гідроскутер та спосіб доставки його до води. Ділок безпосередньо був за кермом та мав намір також залишитись на території суміжної країни.

Під час руху через лиман плавзасіб перекинувся і всі троє опинилися у воді. 

"З огляду на низьку температуру, така подорож могла обернутися трагедією. На щастя, усіх мандрівників прикордонникам вдалося витягти з водойми", – зазначили прикордонники. 

Відносно організатора направлено повідомлення до Нацполіції по факту вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України.

Щодо двох пасажирів, мешканців Одеської та Київської областей, склали протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровані до суду.

  • На Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.
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