Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 15 гармат росіян

Також за цей час прикордонники знищили 5 маломірних плавзасобів  російської армії.

Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 15 гармат росіян
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки, 15 гармат та ТОС російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 7 по 13 квітня українські прикордонники знищили:

  • танки – 2 
  • гармати – 15
  • ТОС - 1
  • артилерія - 4
  • бойові броньовані машини – 24
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 58
  • склади БК та ПММ – 20
  • транспортні засоби та інженерна техніка - 163
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 78
  • позиції та укриття ворога – 465
  • БпЛА тактичного рівня – 239
  • маломірні плавзасоби - 5

Підписуйтесь на наш Google News

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies