Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 15 гармат росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 2 танки, 15 гармат та ТОС російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 7 по 13 квітня українські прикордонники знищили:
- танки – 2
- гармати – 15
- ТОС - 1
- артилерія - 4
- бойові броньовані машини – 24
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 58
- склади БК та ПММ – 20
- транспортні засоби та інженерна техніка - 163
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 78
- позиції та укриття ворога – 465
- БпЛА тактичного рівня – 239
- маломірні плавзасоби - 5