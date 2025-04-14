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ОСУВ "Хортиця": росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ біля Вовчанська

Під вогневим прикриттям намагався висадити десант.

ОСУВ "Хортиця": росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ біля Вовчанська
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

На Харківському напрямку російські військові намагалися прорвати оборону українських захисників в районі Вовчанська. 

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"З метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознєсєновки та Вовчанських Хуторів ворог застосував три бронемашини та вісім одиниць мототехніки. Під вогневим прикриттям намагався висадити десант", — кажуть військові. 

В результаті вогневого впливу Сил оборони України, дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки було знищено, одна бронемашина повернулася у вихідний район, а два мотоцикли агресор покинув на полі бою. 

Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника.

  • На одному з напрямків у Запорізькій області армія РФ здійснила масштабну спробу прориву із залученням важкої техніки, БМП і мотоциклів.
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