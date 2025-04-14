ОСУВ "Хортиця": росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ біля Вовчанська

На Харківському напрямку російські військові намагалися прорвати оборону українських захисників в районі Вовчанська.

Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"З метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознєсєновки та Вовчанських Хуторів ворог застосував три бронемашини та вісім одиниць мототехніки. Під вогневим прикриттям намагався висадити десант", — кажуть військові.

В результаті вогневого впливу Сил оборони України, дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки було знищено, одна бронемашина повернулася у вихідний район, а два мотоцикли агресор покинув на полі бою.

Триває пошук та знищення залишків штурмових груп противника.