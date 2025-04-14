Головне за ніч та ранок понеділка, 14 квітня: майже 160 боєзіткнень, наслідки атаки БпЛА на Одесу

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 боїв, практично третина з них (54) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, стільки ж – на Торецькому.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників.

Сили оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і шість артилерійських засобів російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Загальна кількість боїв за тиждень знизилася, але ворог активніше атакував на трьох напрямках.

Найгарячішим за кількістю боїв залишається Покровський напрямок.

Детальніше – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1310 окупантів, 19 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 933 980 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росія випустила по Україні 62 ударні дрони, ППО збила 40 із них.

Ще 11 безпілотників не досягли цілей.

13 квітня пізно ввечері росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Вісім осіб поранені, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У медзакладах залишається четверо поранених. Інші продовжують лікування амбулаторно.

В Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, транспортні засоби. На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Сьогодні, 14 квітня, росіяни ударним дроном обстріляли пасажирський потяг у Семенівці Чернігівської області.

Як повідомили у ОВА, до його відправлення було пів години, тому, на щастя, пасажирів ще не було. Обійшлося без жертв. Пошкоджений лише вагон.

У Львівській області військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала "подвійного" агента РФ, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру).

За даними СБУ, ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від ГРУ РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Докладніше – в новині.

Україна розраховує на реакцію США на недотримання Росією зобов'язань не бити по енергетиці. Україна хотіла би не лише знати, що Америка її підтримує, а й відчувати це, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 60 minutes.

Домовленості повинні бути такими, щоб Путіним опинився у безвиході. Треба домовлятися про повне припинення вогню, вважає президент Зеленський.

Подробиці – в новині.

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