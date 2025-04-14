Росіяни на ТОТ Херсонщини медсестер просять доносити на "нелояльних" пацієнтів

На ТОТ Херсонщини окупанти спонукають медсестер доносити на "нелояльних" пацієнтів. Ідеться про пацієнтів, які критикують окупаційну владу та відмовляються від громадянства РФ.

Про це інформує Рух опору "Жовта Стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в місцевих поліклініках представники військової комендатури проводять бесіди з персоналом. Медсестер та лікарів просять "виявляти" пацієнтів, які критикують окупаційну владу або відмовляються оформлювати російські документи.

"Пам’ятайте: реальність така, що навіть побутова розмова, почута не тими людьми, може стати причиною для арешту. Краще утриматися від обговорень проукраїнської позиції в публічних місцях (в поліклініках, транспорті, чергах, з сусідами тощо)", — наголошують у "Жовтій Стрічці".