У Херсоні троє людей постраждали від російських атак

15 квітня троє людей постраждали в Херсоні після того, як росіяни скинули на них вибухівку з дронів.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, російські терористи атакували 53-річного чоловіка у Дніпровському районі.

У постраждалого - мінно-вибухова травма, уламкове поранення черевної порожнини.

Також співробітники поліції доставили до лікарні ще двох постраждалих у результаті скидів вибухових пристроїв з дронів у тому ж Дніпровському районі.

«Жінка 1976 р.н. отримала осколкове поранення правої ноги. Чоловік 1975 р.н. – мінно-вибухову травму та осколкове поранення лівої ноги», - уточнив Мрочко.