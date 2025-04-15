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У Херсоні троє людей постраждали від російських атак

У потерпіли - мінно-вибухові травми.

У Херсоні троє людей постраждали від російських атак
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

15 квітня троє людей постраждали в Херсоні після того, як росіяни скинули на них вибухівку з дронів.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, російські терористи атакували 53-річного чоловіка у Дніпровському районі.

У постраждалого - мінно-вибухова травма, уламкове поранення черевної порожнини. 

Також співробітники поліції доставили до лікарні ще двох постраждалих у результаті скидів вибухових пристроїв з дронів у тому ж Дніпровському районі.

«Жінка 1976 р.н. отримала осколкове поранення правої ноги. Чоловік 1975 р.н. – мінно-вибухову травму  та осколкове поранення лівої ноги», - уточнив Мрочко.

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