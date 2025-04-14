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Країни Північної Європи та Нідерланди обговорили допомогу Україні

Також посли країн спільно із главою Міноборони Нідерландів посиленні оборонної просисловості.

Країни Північної Європи та Нідерланди обговорили допомогу Україні
Фото: Рубен Брекельманс

Посли країн Північної Європи зустрілися із міністром оборони Нідерландів для обговорення допомоги для України. 

Про це повідомив у мережі "Х" очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зустрівся із послами країн Північної Європи – Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії, де обговорювали допомога Україні та посилення оборонної промисловості.

"Нідерланди тісно співпрацюють з країнами Північної Європи щодо нашої безпеки. Ми провели гарну дискусію з послами в Гаазі щодо підтримки України, саміту НАТО та сильної оборонної промисловості. Ми також можемо вчитися у цих країн у підвищенні нашої стійкості!" – написав Брекельманс.

  • Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.
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