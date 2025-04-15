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У Росії військового засудили до 15 років колонії суворого режиму за "добровільну здачу в полон ЗСУ" та дезертирство

Він повернувся до РФ в січні 2024 року в рамках обміну полоненими.

У Росії військового засудили до 15 років колонії суворого режиму за "добровільну здачу в полон ЗСУ" та дезертирство
Полонені росіяни (архівне фото)
Фото: Скріншот відео ГУР

Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суд засудив до 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму жителя Сахаліну Романа Іванишина. Його визнали винним за статтями про здачу в полон, ще одну спробу здачі в полон та дезертирство.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

За рішенням суду Іванишина також позбавили військового звання молодший сержант.

Державний обвинувач просив призначити Іванишину 16 років позбавлення волі. Захист просив його виправдати, наполягаючи на тому, що інкриміновані злочини не доведені. Іванишин провини також не визнав.

Як повідомлялося, в Росії здачу військових у полон ЗСУ визнали злочином. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Кримінальному кодексі РФ з'явилася відповідна стаття - стаття 352.1. 

Роман Іванишин – гірський майстер із Сахаліну. Він опинився в армії РФ за мобілізацією, служив у 39-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді в Донецькій області України. Потрапив до українського полону 10 червня 2023 року в районі села Степне під Волновахою. Про це він сам розповідав на відео, поширеному в інтернеті. У тому ж відео Іванишин виступав проти війни і закликав інших російських військових тікати з частин.

Іванишин повернувся до Росії в січні 2024 року в рамках обміну полоненими у складі групи з 248 російських військових.

У Росії Іванишин опинився під слідством. Спочатку військовий суд у Южно-Сахалінську відмовився розглядати його справу, відправивши матеріали до Москви, але їх повернули на Далекий Схід. Судовий процес розпочався 17 березня.

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