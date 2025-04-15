Трамп про отримання Іраном ядерної зброї: “якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо”

Президент США Дональд Трамп прокоментував хід перемовин з Іраном щодо ядерної зброї.
Про це повідомляє CNN.
“Ми мали зустріч з ними в суботу. У нас запланована ще одна зустріч наступної суботи. Я сказав: “Це довгий час”. Знаєте, це довгий час. Тож я думаю, що вони можуть підштовхувати нас”, – сказав Трамп.
Президент США наголосив, що Іран має позбутися концепції ядерної зброї.
“Я думаю, що вони підманюють нас, бо так звикли мати справу з дурними людьми в цій країні”, – сказав Трамп про запропонований Іраном графік переговорів.
Також Дональд Трамп наголосив, що переговори мають йти швидко, оскільки Іран досить близький до того, щоб мати ядерну зброю.
“І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо”, – запевнив президент США.
- США та Іран збираються зустрітися в Римі для наступного раунду ядерних переговорів. Імовірно, зустріч відбудеться у суботу.
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Раніше Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило нові санкції проти осіб, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. До санкційного списку потрапили організації, які причетні до закупівлі і виробництва важливих технологій для іранської ядерної програми.
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В 2018 році, після повідомлень про численні порушення боку іранців, Штати розірвали угоду і вжили проти Ірану санкцій. Іран повідомив про повний вихід з договору в 2020 році.
- За даними медіа, в березні Трамп дав два місяці на розробку нової ядерної угоди з Іраном.