Дональд Трамп звинуватив Зеленського у війні Росії проти України

Водночас Трамп зазначив, що Путін ніколи не повинен був починати цю війну.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Сальвадору Найїбом Букеле прокоментував війну в Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Це війна, якій ніколи не слід було дозволяти починатися. Байден міг би її зупинити, і Зеленський мав би її зупинити, і Путін ніколи не повинен був її починати. Усі винні”, – сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що “це була війна Байдена”, і тепер президент США намагається її зупинити.

“Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну, чи не так? Ви не починаєте війну з кимось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет”, – відповів Трамп на запитання щодо пропозиції Володимира Зеленського придбати більше ракетних систем Patriot.