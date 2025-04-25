Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву

В інтерв'ю відомому американському журналісту Бену Шапіро Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення щодо нібито переслідування українською владою церкви та кліриків.

Глава держави пояснив, що Україна не чинить жодного тиску на будь-якого через релігійну діяльність чи віру. Але фактом залишається те, що російські спецслужби контролюють церкви - і "щодо Росії, нехай це буде вибором росіян, але проблема в тому, що це відбувалося в Україні".

Зеленський підкреслив, що Москва не може контролювати нашу церкву - "їх тут не повинно бути". Саме тому відбулися зміни у законодавстві, які "закріпили, що між Москвою і церквою не може бути жодного зв'язку".

Президент запевнив співрозмовника, що розмови про "закриття церков в Україні" не відповідають дійсності.