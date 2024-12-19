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США ввели санкції проти глави МВС та заступника директора Департаменту спецзадач Грузії

Ці санкції були узгоджені з Великобританією, яка також ввела санкції проти Вахтанга Гомелаурі та чотирьох інших силовиків.

США ввели санкції проти глави МВС та заступника директора Департаменту спецзадач Грузії
США ввели санкції проти глави МВС та заступника директора Департаменту спецзадач Грузії

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США накладає санкції на співробітників МВС Грузії за жорстокість проти протестувальників, журналістів і політиків.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

“Після виборів у Грузії ключові посадовці Міністерства внутрішніх справ брали участь у жорстоких і жорстоких репресіях проти власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів і застосування насильства”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики Департаменту особливого призначення МВС відповіли на протести в Грузії непропорційним насильством, щоб придушити інакомислення та знеохотити протестувальників. 

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“Управління спецпризначень застосовувало тактику, зокрема масове побиття, словесні образи та погрози сексуального насильства. Насильство з боку міліції з боку співробітників відділу спецпризначень мало місце під час затримання осіб, під вартою та в місцях за межами зони протесту. Управління спецпризначень також навмисно націлило на журналістів, які повідомляли про насильство та неодноразово образили затриманих протестувальників”, - наголосили в Мінфіні США.

Раніше, у травні 2024 року, під час протестів перед ухваленням “закону про іноземний вплив” Департамент спецзадач також жорстоко нападав на лідерів політичної опозиції, журналістів і молодіжних активістів, які мирно висловлювали свої погляди. 

Через це санкції були накладені на міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі і заступника керівника відділу спеціального призначення Мірзу Кезевадзе.

У заяві наголошується, що крок Вашингтона був узгоджений із Великобританією, яка сьогодні також ввела санкції проти Вахтанга Гомелаурі та чотирьох інших силовиків.

  • США раніше запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема, до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.

  • Естонія ввела санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів, зокрема, прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

  • 16 грудня глави МЗС країн ЄС домовились про необхідність призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.
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