США ввели санкції проти глави МВС та заступника директора Департаменту спецзадач Грузії

Ці санкції були узгоджені з Великобританією, яка також ввела санкції проти Вахтанга Гомелаурі та чотирьох інших силовиків.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США накладає санкції на співробітників МВС Грузії за жорстокість проти протестувальників, журналістів і політиків.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

“Після виборів у Грузії ключові посадовці Міністерства внутрішніх справ брали участь у жорстоких і жорстоких репресіях проти власного народу, включаючи навмисні напади на журналістів і застосування насильства”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики Департаменту особливого призначення МВС відповіли на протести в Грузії непропорційним насильством, щоб придушити інакомислення та знеохотити протестувальників.

“Управління спецпризначень застосовувало тактику, зокрема масове побиття, словесні образи та погрози сексуального насильства. Насильство з боку міліції з боку співробітників відділу спецпризначень мало місце під час затримання осіб, під вартою та в місцях за межами зони протесту. Управління спецпризначень також навмисно націлило на журналістів, які повідомляли про насильство та неодноразово образили затриманих протестувальників”, - наголосили в Мінфіні США.

Раніше, у травні 2024 року, під час протестів перед ухваленням “закону про іноземний вплив” Департамент спецзадач також жорстоко нападав на лідерів політичної опозиції, журналістів і молодіжних активістів, які мирно висловлювали свої погляди.

Через це санкції були накладені на міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі і заступника керівника відділу спеціального призначення Мірзу Кезевадзе.

У заяві наголошується, що крок Вашингтона був узгоджений із Великобританією, яка сьогодні також ввела санкції проти Вахтанга Гомелаурі та чотирьох інших силовиків.