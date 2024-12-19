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Єврокомісія схвалила виділення Україні 18,1 мільярда євро кредиту

Перший транш наша держава отримає на початку січня.

Єврокомісія схвалила виділення Україні 18,1 мільярда євро кредиту
штаб-квартира Єврокомісії
Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія схвалила надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18,1 мільярда євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року, а перший транш Україна отримає на початку січня.

Це є внесок ЄС в ініціативу G7 «Кредити для прискорення отримання доходів для України» (ERA). Ця ініціатива передбачає колективну допомогу нашій державі у розмірі 45 мільярдів євро для реагування на потреби бюджетної сфери, оборони і відновлення України. 

Ініціатива ERA підтримує механізми співробітництва у сфері фінансів, що дозволяє отримати надзвичайні надходження від знерухомлених російських активів.

  • Цього місяця Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою заявив, що у січні 2025 року мають запрацювати конкретні фінансові механізми, аби заморожені активи РФ допомагали Україні.
  • Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їх арешту.
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