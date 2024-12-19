Литва збільшила витрати на оборону в 2025 році до 4% ВВП

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що схвалений парламентом державний бюджет дозволяє країні виділити 4% ВВП на оборону у 2025 році.
Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає LRT.
"Той факт, що ми будемо виділяти 4% ВВП на оборону, надихає", - зазначив Науседа.
Спочатку в проєкті держбюджету на оборону було передбачено близько 2,5 мільярдів євро (трохи більше 3% ВВП). Однак новий уряд збільшив ліміт запозичень на наступний рік приблизно на 800 мільйонів євро, і тепер ця сума дозволить збільшити витрати на оборону до 4% ВВП.
Водночас, за словами Науседи, уряду доведеться знайти шляхи підтримки фіскальної дисципліни.
"Ми заклали у бюджет 4% ВВП на оборону, але частину цих грошей доведеться позичати. Нам, мабуть, доведеться вирішити, як ми будемо ставитися до оборонних витрат, якщо, наприклад, виникне конфлікт між 3-відсотковим бюджетним дефіцитом і необхідністю позичати", – сказав він.
- Зазначимо, що належне фінансування оборони - ключова умова Дональда Трампа для того, щоб США залишалися частиною НАТО. Штати витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.
- Польща ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%.
- Тим часом комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті ЄС було близько 100 мільярдів євро на оборону.
- А країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом. Зараз європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.
- Тим часом в Україні у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.