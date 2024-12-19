Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

Литва збільшила витрати на оборону в 2025 році до 4% ВВП

Новий уряд збільшив ліміт запозичень на наступний рік приблизно на 800 мільйонів євро.

Литва збільшила витрати на оборону в 2025 році до 4% ВВП
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що схвалений парламентом державний бюджет дозволяє країні виділити 4% ВВП на оборону у 2025 році.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає LRT.

"Той факт, що ми будемо виділяти 4% ВВП на оборону, надихає", - зазначив Науседа.

Спочатку в проєкті держбюджету на оборону було передбачено близько 2,5 мільярдів євро (трохи більше 3% ВВП). Однак новий уряд збільшив ліміт запозичень на наступний рік приблизно на 800 мільйонів євро, і тепер ця сума дозволить збільшити витрати на оборону до 4% ВВП.

Водночас, за словами Науседи, уряду доведеться знайти шляхи підтримки фіскальної дисципліни.

"Ми заклали у бюджет 4% ВВП на оборону, але частину цих грошей доведеться позичати. Нам, мабуть, доведеться вирішити, як ми будемо ставитися до оборонних витрат, якщо, наприклад, виникне конфлікт між 3-відсотковим бюджетним дефіцитом і необхідністю позичати", – сказав він.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies