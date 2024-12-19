Литва збільшила витрати на оборону в 2025 році до 4% ВВП

Новий уряд збільшив ліміт запозичень на наступний рік приблизно на 800 мільйонів євро.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що схвалений парламентом державний бюджет дозволяє країні виділити 4% ВВП на оборону у 2025 році.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, передає LRT.

"Той факт, що ми будемо виділяти 4% ВВП на оборону, надихає", - зазначив Науседа.

Спочатку в проєкті держбюджету на оборону було передбачено близько 2,5 мільярдів євро (трохи більше 3% ВВП). Однак новий уряд збільшив ліміт запозичень на наступний рік приблизно на 800 мільйонів євро, і тепер ця сума дозволить збільшити витрати на оборону до 4% ВВП.

Водночас, за словами Науседи, уряду доведеться знайти шляхи підтримки фіскальної дисципліни.

"Ми заклали у бюджет 4% ВВП на оборону, але частину цих грошей доведеться позичати. Нам, мабуть, доведеться вирішити, як ми будемо ставитися до оборонних витрат, якщо, наприклад, виникне конфлікт між 3-відсотковим бюджетним дефіцитом і необхідністю позичати", – сказав він.