Генсек НАТО Рютте подякував президенту Литви Науседі за підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою в штаб-квартирі НАТО в середу, 18 грудня.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу, політики зустрілися, щоб обговорити підтримку України, а також питання стримування та оборони НАТО.

Рютте подякував Литві за її сильну підтримку Україні, зокрема за військову допомогу на 1 мільярд євро, яку країна надала з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Литва наполягає на тому, щоб усі ми робили більше, зокрема інвестували в оборонну промисловість України", – зазначив він.

Також Рютте наголосив на необхідності продовжувати підтримку України, щоб змінити хід війни.

"Я знаю, що можу розраховувати на підтримку Литви", – додав Генсек.

Він підкреслив незмінну прихильність НАТО Україні, і нагадав, що члени Альянсу залишаються відданими зобов'язанню щодо надання Україні 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки у 2024 році.

Рютте згадав про Командування НАТО з підтримки безпеки та навчання у Вісбадені, яке вже бере на себе обов’язки щодо підтримки України. Очевидно,йдеться про Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).