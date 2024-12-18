Генсек НАТО Рютте подякував президенту Литви Науседі за підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою в штаб-квартирі НАТО в середу, 18 грудня.
Як йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу, політики зустрілися, щоб обговорити підтримку України, а також питання стримування та оборони НАТО.
Рютте подякував Литві за її сильну підтримку Україні, зокрема за військову допомогу на 1 мільярд євро, яку країна надала з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Литва наполягає на тому, щоб усі ми робили більше, зокрема інвестували в оборонну промисловість України", – зазначив він.
Також Рютте наголосив на необхідності продовжувати підтримку України, щоб змінити хід війни.
"Я знаю, що можу розраховувати на підтримку Литви", – додав Генсек.
Він підкреслив незмінну прихильність НАТО Україні, і нагадав, що члени Альянсу залишаються відданими зобов'язанню щодо надання Україні 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки у 2024 році.
Рютте згадав про Командування НАТО з підтримки безпеки та навчання у Вісбадені, яке вже бере на себе обов’язки щодо підтримки України. Очевидно,йдеться про Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).
- Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «Підтримка та навчання НАТО в галузі безпеки для України» (NSATU), розташована в казармах Клей, американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.
- Загальна кількість особового складу NSATU становитиме близько 700 осіб, включаючи військовослужбовців, розміщених у штаб-квартирі Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі у Бельгії та на логістичних базах у Польщі й Румунії.
- Рішення щодо створення NSATU у німецькому місті Вісбаден було прийняте під час липневого Вашингтонського саміту НАТО.
- На початку грудня НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні від США. Цей крок зроблений після затримки, що тривала упродовж кількох місяців. Він дає НАТО можливість грати більш безпосередню роль у війні проти вторгнення Росії.