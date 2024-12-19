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Дуда заявив, що у Польщі поки не обговорюють відправку миротворців до України

Він сказав, що першочерговим буде забезпечення безпеки Польщі як території східного флангу Альянсу.

Дуда заявив, що у Польщі поки не обговорюють відправку миротворців до України
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, його країна поки не обговорює відправку миротворців до України, бо "ніхто нічого не пропонував". 

Як пише RMF24, на запитання про можливу участь польських військових у миротворчих силах в Україні Анджей Дуда відповів, що це є "темою для обговорення", але наразі такого обговорення немає. 

"Ніхто такої конкретної пропозиції не подав, ніхто не представив, яка буде формула, що це буде. Тому дискусії поки що немає", – додав він.

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Також Дуда зазначив, що найважливіше – це безпека Польщі. 

"Якщо йдеться про припинення вогню чи дискусії про миротворчі сили, першочерговим буде забезпечення безпеки нашої території як території східного флангу Альянсу, страхування нас і наших союзників від можливої російської агресії", –  наголосив президент Польщі. 

Він нагадав, що Польща є логістичним хабом для України і надає постійну допомогу. Також сказав, що РФ не може виграти війну. 

"Росія не може виграти цю війну. Якщо Росія виграє, це означатиме, що пріоритет міжнародного права не буде відновлено. Зрештою, Росія є агресором, і Росія напала на Україну без будь-якого виправдання і без будь-якої причини", – наголосив він. 

Президент Анджей Дуда перебував у Брюсселі, де зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та європейськими лідерами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, він радий, що президент України був присутнім, адже "Україна має бути за столом, коли говорять про питання війни". 

  • Учора президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель для того, щоб провести перемовини із партнерами та взяти участь у засіданні Європейської ради. 
  • Він розповів, що ключовими темами переговорів у Брюсселі, які триватимуть два дні, будуть безпекові гарантії, посилення армії та надання Україні систем ППО.
  • Президент Франції Еммануель Макрон проштовхує питання миротворчої місії на території України у разі припинення вогню й досягнення миру. Цю тему він планує винести на обговорення під час саміту лідерів ЄС, який проходить 18-19 грудня.
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