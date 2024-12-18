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Держсекретар з питань оборони Великобританії прибув до Києва

Великобританія запевнила у подальшій підтримці України. 

Держсекретар з питань оборони Великобританії прибув до Києва
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі 18 грудня прибув із візитом до Києва і розповів про новий пакет допомоги. 

Про це пише "Укрінформ".

За словами Гілі, Великобританія посилює військову допомогу Україні новим пакетом.

"Прямо зараз ми посилюємо нашу військову допомогу Україні новим пакетом, в який входять морські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та артилерія. Також ми розробляємо плани спільно з вашим оборонним керівництвом на весь 2025 рік", – сказав він. 

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Також він поділився міркуваннями щодо заяв обраного президента США Дональда Трампа щодо зупинки війни в Україні протягом 24 годин. 

"Саме українці зараз воюють, і саме українцям вирішувати, коли починати переговори. І наш обов’язок – і ми так і зробимо – стояти поруч з Україною в той час, як ви воюєте. Ми стоятимемо поруч з Україною в той час, як триватимуть перемовини. І головне, що якщо бої припиняться, наша підтримка продовжиться", – заявив Гілі. 

На запитання щодо того, чи готова Велика Британія підтримати в будь-якому форматі розміщення міжнародної миротворчої місії в Україні, він відповів, що зараз є актуальною військова допомога.

"Для мене це як стрибати далеко вперед з того місця, де ми знаходимося на даний момент. Це питання значно випереджає тиск, з яким ви стикаєтеся зараз. Ось чому в фокусі нашої сьогоднішньої дискусії була військова допомога, яку ми надаємо і будемо посилювати, координація з іншими міжнародними союзниками, яку Великобританія може посилити, а також деякі довгострокові плани", – зазначив держсекретар і додав, що його країна буде намагатися разом із союзниками реагувати на нагальні потреби України, планувати разом та "стояти пліч-о-пліч".

  • Днями Велика Британія надала екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити свою енергетичну мережу.
  • А у вересні Великобританія надала Україні новий пакет допомоги на понад 600 млн фунтів стерлінгів.
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