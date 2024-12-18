Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)

“За” лише 217 голосів. Глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія сказав, що це питання згодом винесуть на повторне голосування.

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” лише 217 голосів.

Голоси за вилучення Бойка з Комітету:

СН - 166

ЄС - 17

Батьківщина - 7

Платформа за життя -0

Голос - 12

Відновлення - 0

За майбутнє - 4

Довіра - 4

Позафракційні - 7

Нардеп Ірина Геращенко звернула увагу, що лише 166 “слуг” голосували за виключення Бойка і зазначила, що “ОПЗЖ - надійні партнери влади й дружно голосують зі слугами”.

Оновлено. Глава фракції “Слуг народу” Давид Арахамія прокоментував голосування.

“Наш колега зі «Слуги Народу» Олександр Аліксійчук ініціював дуже правильну постанову щодо виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ. Ми у фракції вирішили якнайшвидше винести її для розгляду в сесійному залі й сьогодні вона була розглянута Верховною Радою. Для позитивного рішення не вистачило 9 голосів. За дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричали про «зраду», - написав Арахамія.

Результати голосування виглядають наступним чином:

Слуга народу - 166 голосів (71,2% від складу фракції, голова фракції Давид Арахамія голосував "за");

Європейська солідарність - 17 голосів (62,9% від складу фракції, голова фракції Петро Порошенко "відсутній", хоча перед цим на засіданні був);

Батьківщина - 7 голосів (29,1% від складу фракції, голова фракції Юлія Тимошенко "відсутня", хоча перед цим на засіданні була);

Голос - 12 голосів (60% від складу фракції, голова фракції Олександра Устинова "відсутня");

Група "Партія "За майбутнє"" - 4 голоси (23,5% від складу групи, голова групи Тарас Батенко голосував "за");

Група "Довіра"- 4 голоси (21% від складу групи, голова групи Олег Кулініч "відсутній");

Група "Платформа за життя і мир" - 0 голосів;

Група "Відновлення України" - 0 голосів;

Позафракційні - 7 голосів (Голова Ради Руслан Стефанчук голосував "за", Перший заступник Голови Олександр Корнієнко голосував "за", заступник Голови Олена Кондратюк голосувала "за", Дмитро Разумков - "відсутній", хоча перед цим на засіданні був).

“Тепер Юрій Бойко знає, кому має бути вдячний за провал голосування. А ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування”, - написав Арахамія.