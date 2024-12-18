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Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)

“За” лише 217 голосів. Глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія сказав, що це питання згодом винесуть на повторне голосування. 

Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Юрій Бойко
Фото: www.kmu.gov.ua

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада не змогла відкликати нардепа з ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” лише 217 голосів. 

Голоси за вилучення Бойка з Комітету:

СН - 166

ЄС - 17

Батьківщина - 7

Платформа за життя -0

Голос - 12

Відновлення - 0

За майбутнє - 4

Довіра - 4

Позафракційні - 7

Нардеп Ірина Геращенко звернула увагу, що лише 166 “слуг” голосували за виключення Бойка і зазначила, що “ОПЗЖ - надійні партнери влади й дружно голосують зі слугами”.

Оновлено. Глава фракції “Слуг народу” Давид Арахамія прокоментував голосування.

“Наш колега зі «Слуги Народу» Олександр Аліксійчук ініціював дуже правильну постанову щодо виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ. Ми у фракції вирішили якнайшвидше винести її для розгляду в сесійному залі й сьогодні вона була розглянута Верховною Радою. Для позитивного рішення не вистачило 9 голосів. За дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричали про «зраду», - написав Арахамія.

Результати голосування виглядають наступним чином:

Слуга народу - 166 голосів (71,2% від складу фракції, голова фракції Давид Арахамія голосував "за");

Європейська солідарність - 17 голосів (62,9% від складу фракції, голова фракції Петро Порошенко "відсутній", хоча перед цим на засіданні був);

Батьківщина - 7 голосів (29,1% від складу фракції, голова фракції Юлія Тимошенко "відсутня", хоча перед цим на засіданні була);

Голос - 12 голосів (60% від складу фракції, голова фракції Олександра Устинова "відсутня");

Група "Партія "За майбутнє"" - 4 голоси (23,5% від складу групи, голова групи Тарас Батенко голосував "за");

Група "Довіра"- 4 голоси (21% від складу групи, голова групи Олег Кулініч "відсутній");

Група "Платформа за життя і мир" - 0 голосів;

Група "Відновлення України" - 0 голосів;

Позафракційні - 7 голосів (Голова Ради Руслан Стефанчук голосував "за", Перший заступник Голови Олександр Корнієнко голосував "за", заступник Голови Олена Кондратюк голосувала "за", Дмитро Разумков - "відсутній", хоча перед цим на засіданні був).

“Тепер Юрій Бойко знає, кому має бути вдячний за провал голосування. А ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування”, - написав Арахамія.

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