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Генеральний секретар Ради Європи відвідає Грузію

Візит має відбутися сьогодні, 18 грудня.

Генеральний секретар Ради Європи відвідає Грузію
Генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розпочне офіційний візит до Тбілісі 18 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Зазначається, що Алена Берсе супроводжуватимуть Генеральний директор з питань прав людини та верховенства права та Генеральний директор з питань демократії та людської гідності. 

“Ця місія відбувається в політичному та соціальному контексті, позначеному сильною напругою, надзвичайною поляризацією політичних дебатів та актами насильства в останні тижні”, - йдеться у повідомленні. 

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В Раді Європи додали, що метою візиту є забезпечення умов для подальшого співробітництва між Радою Європи та Грузією у повній відповідності до цінностей і принципів Ради Європи.

Також Рада Європи закликала всі сторони уникати будь-якої ескалації напруженості, а владу - утримуватися від непропорційного застосування сили та поважати основні свободи, зокрема свободу слова та зібрань. 

  • 16 грудня глави МЗС країн ЄС домовились про необхідність призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії.

  • Естонія запровадила санкції проти 14 високопоставлених грузинських чиновників і суддів, зокрема прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе.

  • Раніше Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців.

  • США запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.
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