Генеральний секретар Ради Європи відвідає Грузію

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розпочне офіційний візит до Тбілісі 18 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Зазначається, що Алена Берсе супроводжуватимуть Генеральний директор з питань прав людини та верховенства права та Генеральний директор з питань демократії та людської гідності.

“Ця місія відбувається в політичному та соціальному контексті, позначеному сильною напругою, надзвичайною поляризацією політичних дебатів та актами насильства в останні тижні”, - йдеться у повідомленні.

В Раді Європи додали, що метою візиту є забезпечення умов для подальшого співробітництва між Радою Європи та Грузією у повній відповідності до цінностей і принципів Ради Європи.

Також Рада Європи закликала всі сторони уникати будь-якої ескалації напруженості, а владу - утримуватися від непропорційного застосування сили та поважати основні свободи, зокрема свободу слова та зібрань.