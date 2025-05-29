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Поліцейські повідомили про підозру проректорці окупаційного вищого навчального закладу

Жінці загрожує три роки ув’язнення.

Поліцейські повідомили про підозру проректорці окупаційного вищого навчального закладу
Поліцейські повідомили про підозру проректорці окупаційного вищого навчального закладу
Фото: Поліція Херсонщини

Слідчі поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі проректорці окупаційного вищого навчального закладу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Наприкінці літа 2022 року її призначили на посаду так званого “прорєктора “по научной работє і мєждународним связям” так званої “державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Херсонської області “Херсонський технічний університет”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 59-річна жінка одразу почала впроваджувати в навчальному закладі освітній процес за російськими стандартами.

Її дії кваліфікували за ч. 3 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність”, їй  загрожує три роки ув’язнення.

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