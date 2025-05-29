Поліцейські повідомили про підозру проректорці окупаційного вищого навчального закладу

Слідчі поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі проректорці окупаційного вищого навчального закладу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Наприкінці літа 2022 року її призначили на посаду так званого “прорєктора “по научной работє і мєждународним связям” так званої “державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Херсонської області “Херсонський технічний університет”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 59-річна жінка одразу почала впроваджувати в навчальному закладі освітній процес за російськими стандартами.

Її дії кваліфікували за ч. 3 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність”, їй загрожує три роки ув’язнення.