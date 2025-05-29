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В уряді пояснили, як жінкам безоплатно опанувати технічну або робітничу професію

Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці.

В уряді пояснили, як жінкам безоплатно опанувати технічну або робітничу професію
Фото: Кабмін

Держава оплачує професійне навчання жінок у сферах, де зазвичай працюють чоловіки, повідомляє урядовий портал.

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Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці.

Навчання безоплатне і проходить у ліцензованих закладах. 

 

Йдеться про понад 30 професій: водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. 

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