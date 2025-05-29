Держава оплачує професійне навчання жінок у сферах, де зазвичай працюють чоловіки, повідомляє урядовий портал.
Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці.
Навчання безоплатне і проходить у ліцензованих закладах.
Освіта під потреби післявоєнної відбудови: уряд планує збільшити держзамовлення на техспеціальності на 27,6%
Йдеться про понад 30 професій: водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності.