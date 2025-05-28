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Ігор Сирота залишив посаду гендиректора Укргідроенерго

Заяву про звільнення задовольнила наглядова рада.

Ігор Сирота залишив посаду гендиректора Укргідроенерго
Ігор Сирота
Фото: Facebook/Укргідроенерго

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота пішов з посади.

Про це повідомила пресслужба товариства.

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Наглядова рада компанії 28 травня задовольнила заяву Сироти про звільнення.

Він очолював Укргідроенерго протягом 15 років. До призначення нового керівника обов’язки генерального директора тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький.

У компанії підкреслили, що Укргідроенерго продовжує працювати у штатному режимі, всі контракти та зобов’язання перед партнерами і фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

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