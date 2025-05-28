Ігор Сирота залишив посаду гендиректора Укргідроенерго

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота пішов з посади.

Про це повідомила пресслужба товариства.

Наглядова рада компанії 28 травня задовольнила заяву Сироти про звільнення.

Він очолював Укргідроенерго протягом 15 років. До призначення нового керівника обов’язки генерального директора тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький.

У компанії підкреслили, що Укргідроенерго продовжує працювати у штатному режимі, всі контракти та зобов’язання перед партнерами і фінансовими установами виконуються в повному обсязі.