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ДПС попередила про нову хвилю фейкових листів зі шкідливим програмним забезпеченням

Податкова отримала інформацію про такі розсилки від кількох областей.

ДПС попередила про нову хвилю фейкових листів зі шкідливим програмним забезпеченням
фейкова розсилка повідомлень нібито від імені ДПС
Фото: Telegram/Руслан Кравченко

В Україні уже вдруге за тиждень фіксують хвилю масової розсилки фейкових електронних листів нібито від імені ДПС.

Про це повідомив керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко.

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За його словами, ДПС вже отримала сигнали про фейкову розсилку від платників з різних регіонів. Він підкреслив, що податкова не має стосунку до цих повідомлень.

«Вкладення у листах містить шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається ПЗ, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам», – пояснив очільник ДПС.

Кравченко закликав уважно перевіряти адреси відправників: офіційні листи податкової завжди надходять із домену @tax.gov.ua.

«Радимо не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Є сумніви щодо походження листа – звертайтесь напряму до податкової», – додав він.

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