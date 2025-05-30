Бюджетний комітет направив до парламенту проєкт постанови щодо відбору нових членів Рахункової палати

Тепер Рада рейтинговим голосуванням має обрати 3 українських експертів з пропозицій фракцій до дорадчої групи експертів, а також голосуванням 226+ затвердити постанову про склад групи.

Бюджетний комітет Верховної Ради направив на голосування до зали парламенту проєкт постанови щодо відбору нових членів Рахункової палати.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

“26 травня офіційно отримали від Уряду пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати”, – написала Підласа.

Вона поінформувала, що сьогодні, 30 травня, Комітет ВРУ з питань бюджету спрямував проєкт постанови на голосування у залі Верховної Ради.

Міжнародні експерти це:

Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор.

Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду.

Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Великобританія, директор в Національному офісі аудиту Великобританії. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

Дорадча група експертів складатиметься з 6 осіб: три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.

Після сьогоднішнього рішення Бюджетного комітету:

проєкт постанови включається до порядку денного Верховної Ради,

Рада рейтинговим голосуванням обирає 3 українських експертів з пропозицій фракцій,

Рада голосуванням 226+ затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваюсь, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього знову не встигнемо),

Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

“Запрошую всіх, хто бажає взяти учать у конкурсі, вже готувати документи!” – написала Підласа.

Вона нагадала, що членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію.