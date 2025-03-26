Унаслідок російських атак на цивільні кораблі в Україні загинуло 13 моряків, — речник ВМС

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів РФ по цивільних суднах, загинули тринадцять моряків і кілька десятків отримали поранення.
Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна".
"Кілька десятків цивільних суден постраждали. Можу озвучити втрати: це 13 загиблих моряків і кілька десятків поранених так само", — сказав Плетенчук.
За словами речника ВМС, оголошене припинення вогню на Чорному морі насамперед буде відстежуватися за припиненням російських обстрілів українських портів.
"Президентом України було озвучено, що так — для нас перемир'я це припинення обстрілів портів українських. Таку саму позицію і ми завжди займали. Ми чекаємо кінцевого документу і після цього можна буде вже говорити про дотримання якихось умов", — додав Плетенчук.
За словами речника, українське цивільне судноплавство здійснюється, а РФ тримає свої бойові одиниці в пунктах базування.
"Але при цьому вони використовують акваторію для польотів і так само звідти роблять пуски ракетного озброєння. Вони використовують тимчасово окупований Крим для обстрілів, вони використовують Крим і східне узбережжя Росії для запуску "шахедів" – це теж факт. І вони завдають ударів по портовій інфраструктурі, через що гинуть цивільні моряки – це теж факт", — наголошує військовий.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати розглядають зняття частини санкцій з РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.
- Після першої зустрічі в Джидді 12 березня, на якій Київ прийняв пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню, українська і американська делегації повторно зустрічалися 23-25 березня. Це була зустріч так званих технічних команд, які обговорювали можливості встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі та зупинки атак проти енергетики. Це – те, на щопогодилася Росія, оскільки про готовність до повної "тиші" вона не заявила.
- Штати спілкувалися не лише з Україною, а й з Росією. 24 березня відбулися 12-годинні переговори.
- У результаті Штати заявили про згоду України і Росії на припинення вогню по енергетиці та в Чорному морі. Але Росія у власній окремій заяві висунула ультиматуми.
- Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, підкреслив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.