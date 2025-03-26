Унаслідок російських атак на цивільні кораблі в Україні загинуло 13 моряків, — речник ВМС

У ВМС наголошують, що припинення вогню на Чорному морі відстежуватиметься за припиненням обстрілів українських портів.

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів РФ по цивільних суднах, загинули тринадцять моряків і кілька десятків отримали поранення.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна".

"Кілька десятків цивільних суден постраждали. Можу озвучити втрати: це 13 загиблих моряків і кілька десятків поранених так само", — сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС, оголошене припинення вогню на Чорному морі насамперед буде відстежуватися за припиненням російських обстрілів українських портів.

"Президентом України було озвучено, що так — для нас перемир'я це припинення обстрілів портів українських. Таку саму позицію і ми завжди займали. Ми чекаємо кінцевого документу і після цього можна буде вже говорити про дотримання якихось умов", — додав Плетенчук.

За словами речника, українське цивільне судноплавство здійснюється, а РФ тримає свої бойові одиниці в пунктах базування.

"Але при цьому вони використовують акваторію для польотів і так само звідти роблять пуски ракетного озброєння. Вони використовують тимчасово окупований Крим для обстрілів, вони використовують Крим і східне узбережжя Росії для запуску "шахедів" – це теж факт. І вони завдають ударів по портовій інфраструктурі, через що гинуть цивільні моряки – це теж факт", — наголошує військовий.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати розглядають зняття частини санкцій з РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.