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На Харківщині поплічника російських окупантів з Борової засудили до 12 років ув'язнення

Під час окупації РФ зрадник став "народним поліцейським" російських окупантів.

На Харківщині поплічника російських окупантів з Борової засудили до 12 років ув'язнення
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині до 12 років ув'язнення засудили жителя Борової, який під час окупації став "народним поліцейським" російських загарбників. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину, однак, мовляв, не розумів наслідків співпраці з окупантами.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. "За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 21-річного громадянина  за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі  з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 12 років, з конфіскацією майна", — ідеться у повідомленні. Прокурори довели, що у травні 2022 року під час окупації селища Борова Ізюмського району місцевий мешканець добровільно працював на росію та зайняв посаду "народного поліцейського". Аби догодити ворогам, колаборант патрулював місто, затримував осіб та доставляв їх до новоствореного псевдоправоохоронного органу. 

Правоохоронці затримали "народного поліціянта" на початку листопада 2022 року. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою. 

Обвинувачений вину визнав і додав, що співпрацював з РФ, проте не розумів наслідків.

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