На Донеччині збільшують зону примусової евакуації дітей

У 15-кілометровій зоні до лінії фронту на Донеччині досі залишаються близько 120 дітей.

З 27 березня у Донецькій області збільшують зону обов’язкової евакуації дітей до 15-кілометрової відстані від лінії фронту.

Про це ефірі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"У нас наразі примусова евакуація триває у 10-кілометровій зоні. Із завтрашнього дня ми розширюємо цю відстань – до 15 км від лінії фронту", — заявив Філашкін.

За словами очільника ОВА, через збільшення кількості обстрілів РФ із застосуванням КАБ, виникла необхідність більшити зону примусової евакуації. Філашкін додає, що в 15-кілометровій зоні до лінії фронту по всій Донеччині наразі знаходяться близько 100 – 120 дітей.

Наразі на Донеччині залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.