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Військовому РФ повідомили про підозру за розстріл цивільного авто на Київщині

Від отриманих поранень чоловік та жінка померли на місці.

Військовому РФ повідомили про підозру за розстріл цивільного авто на Київщині
Фото: Офіс генпрокурора

Військовому ЗС РФ, який розстріляв автомобіль з двома мирними жителями в Катюжанці на Київщині, повідомлено про підозру.

Про це інформує Офіс генпрокурора. "За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру 27-річному військовослужбовцю зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні Генпрокуратури. За даними слідства, 25 лютого 2022 року близько 13:00  підозрюваний разом з іншим військовослужбовцем ЗС РФ перебували у тимчасово окупованому с. Катюжанка Вишгородського району Київської області. 

Військові РФ з автоматів розстріляли автомобіль з двома мирними жителями. Від отриманих поранень чоловік та жінка померли на місці.

  • Російська армія скоїла під час окупації Бучанського району Київської області понад 9 тис. воєнних злочинів, внаслідок яких загинули 1 700 мирних жителів. Близько 700 людей було вбито у Бучі.
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