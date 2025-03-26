Військовому РФ повідомили про підозру за розстріл цивільного авто на Київщині

Від отриманих поранень чоловік та жінка померли на місці.

Військовому ЗС РФ, який розстріляв автомобіль з двома мирними жителями в Катюжанці на Київщині, повідомлено про підозру.

Про це інформує Офіс генпрокурора. "За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру 27-річному військовослужбовцю зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні Генпрокуратури. За даними слідства, 25 лютого 2022 року близько 13:00 підозрюваний разом з іншим військовослужбовцем ЗС РФ перебували у тимчасово окупованому с. Катюжанка Вишгородського району Київської області.

Військові РФ з автоматів розстріляли автомобіль з двома мирними жителями. Від отриманих поранень чоловік та жінка померли на місці.