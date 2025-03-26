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Рада підтримала залучення ветеранів до військового вишколу громадян України

Метою є, серед іншого, ширше використання бойового досвіду ветеранів для підготовки резерву.

Рада підтримала залучення ветеранів до військового вишколу громадян України
Ілюстративне фото: ветерани українсько-російської війни
Фото: МВС

Сьогодні, 26 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву (законопроєкт № 9421).

Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 267 народних обранців. 

Метою є ширше використання бойового досвіду ветеранів для підготовки резерву і нацспротиву та патріотичного виховання. 

Розширюється коло осіб, відповідальних за початкову загальновійськову підготовку громадян, із залученням Мінветеранів. 

Підготовка має проводитися у закладах середньої освіти, в літніх таборах. 

Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.

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