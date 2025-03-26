Рада підтримала залучення ветеранів до військового вишколу громадян України

Сьогодні, 26 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву (законопроєкт № 9421).
Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 267 народних обранців.
Метою є ширше використання бойового досвіду ветеранів для підготовки резерву і нацспротиву та патріотичного виховання.
Розширюється коло осіб, відповідальних за початкову загальновійськову підготовку громадян, із залученням Мінветеранів.
Підготовка має проводитися у закладах середньої освіти, в літніх таборах.
Закон набирає чинності через місяць з дня опублікування.