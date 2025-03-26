У Чернігівській області поліція перевіряє повідомлення про знищення місця поховання жертв Голодомору

Місцеві мешканці, чиї родичі поховані на цьому цвинтарі, кажуть, що їх про роботи не попереджали.

У Чернігівській області поліція перевіряє повідомлення про знищення ділянки, де могли бути поховані жертви Голодомору. До правоохоронців надійшла скарга на те, що місцева влада села Івківці під час робіт із благоустрою в центрі села могла пошкодити ділянку з похованням, розповіли в поліції області.

Слідчо-оперативна група провела огляд території та опитала свідків. Правоохоронці вивчають документи і вже відкрили провадження – за ч. 1 статті 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою або іншим місцем поховання).

"Досудове розслідування триває, поліцейські продовжують вивчати необхідну документацію щодо наявності поховань часів Голодомору на ділянці виконаних робіт та готують запити до відповідних органів", – повідомили в поліції.

Суспільне пише, що раніше Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до голови громади та голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору. Про цей випадок музею стало відомо з сюжету прилуцького телеканалу. Журналісти зафіксували роботу техніки на місці поховання.

Місцеві мешканці, чиї родичі спочили на цьому кладовищі, розповіли телеканалу "Прилуки", що обурені цим фактом та кажуть, що їх ніхто не повідомляв про жодні роботи на цьому місці. Люди закликали сільського голову зупинити проведення робіт.