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СБУ заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Соловйову

Пропагандиста звинувачують за 5-ма статтями Кримінального кодексу України. Серед іншого, йдеться про пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність України.

СБУ заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Соловйову
Фото: скрін відео/Радіо Свобода

Служба безпеки задокументувала злочини російського пропагандиста Володимира Соловйова, який популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини рашистів та закликає до геноциду українців.

За матеріалами справи, фігурант входить до медійного пулу Путіна і є одним із головних рупорів кремля.

СБУ задокументувала, що Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю.

Крім того, у нещодавніх виступах на кремлівському телебаченні він закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України.

Про це він регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «Росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму Телеграм-каналі.

Крім того, протягом 2024-2025 років Соловйов неодноразово «пропонував» знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах нашої держави, зокрема через повітряні атаки РФ.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Соловйову про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 442 (геноцид);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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