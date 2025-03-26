Приймають тварин, від яких відмовились інші: UAnimals оголосила збір на допомогу двом притулкам

Кошти підуть на щеплення від інфекцій, що спричиняють смертельно небезпечну хворобу – ентерит, а також на допомогу тим тваринам, які вже захворіли.

Благодійна організація UAnimals збирає кошти на притулки "Зоосім'я" та "Мрія в Долонях", аби допомогти хворим на ентерит тваринам. На сайті БО пояснили, що ентерит – це запальне захворювання кишківника, спричинене інфекціями, паразитами, бактеріями або отруєннями. Це особливо загрозлива хвороба для тварин у притулках, які живуть групами, оскільки вона дуже швидко поширюється і має високу смертність.

Найтяжче енетеритом хворіють кошенята й цуценята, які ще не мають імунітету. Безпритульні тварини вразливі до інфекцій через погане харчування, стрес та хронічні хвороби.

До симптомів ентериту належать зневоднення, діарея, блювота, підвищена температура, які можуть призвести до смерті, якщо не почати термінову терапію – інфузійну і підтримувальну, а також лікування антибіотиками і дезінфекцію.

"Прихистки «Зоосім’я» та «Мрія у долонях» приймають хворих тварин, навіть коли інші притулки не погоджуються. Тож ми хочемо підтримати їх і закупити все необхідне, аби рятувати тварин", – пояснили в UAnimals.

На цю ціль треба зібрати 215 000 гривень. Допомогти можна на офіційній сторінці збору.

На ці гроші закуплять:

Сироватку від інфекцій, які спричиняють ентерит:

сироватка для собак містить специфічні антитіла до збудників чуми, парвовірусу, коронавірусу та аденовірусних інфекцій собак

сироватка для котів – антитіла панлейкопенії, інфекційного ринотрахеїту, каліцивірозу та хламідіозу

Антибіотики, ліки для загоєння ран, мазі та краплі для очей, розчин Рінгера тощо.

Засоби для догляду за хворими тваринами – пелюшки, рукавички тощо.