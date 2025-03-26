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Сили оборони зірвали спробу росіян закріпитися на околицях Торецька

У Торецьку тривають важкі бої.

Сили оборони зірвали спробу росіян закріпитися на околицях Торецька
Фото: скріншот

Сили оборони України зірвали спробу російських окупантів закріпитися на околицях Торецька на Донеччині.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські військові завадили черговій спробі росіян зайти і закріпитися на околицях Торецька: "Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість – опинилася на сафарі", — пишуть в ОСУВ.

"Ще на підході розвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили групу окупантів, які йшли на штурм. Після того піхотинці розділилися, і перша трійка пішла в атаку", — додають військові.

Ближче до будівлі російських штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під коригуванням аеророзвідників "Гюрзи" українські піхотинці з двох бригад. Ворогу не давали перегрупуватися скидами з безпілотників.

В ОСУВ "Хортиця" додають, що у Торецьку тривають важкі бої. 

  • За інформацією Генштабу, за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського.
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