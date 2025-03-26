Сили оборони зірвали спробу росіян закріпитися на околицях Торецька

Сили оборони України зірвали спробу російських окупантів закріпитися на околицях Торецька на Донеччині.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські військові завадили черговій спробі росіян зайти і закріпитися на околицях Торецька: "Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість – опинилася на сафарі", — пишуть в ОСУВ.

"Ще на підході розвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили групу окупантів, які йшли на штурм. Після того піхотинці розділилися, і перша трійка пішла в атаку", — додають військові.

Ближче до будівлі російських штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під коригуванням аеророзвідників "Гюрзи" українські піхотинці з двох бригад. Ворогу не давали перегрупуватися скидами з безпілотників.

В ОСУВ "Хортиця" додають, що у Торецьку тривають важкі бої.